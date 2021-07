Ainda nessa sessão, foi aprovado por unanimidade projeto do vereador Jean Pierre (PODE) que torna possível visitas por vídeo chamadas de familiares a pacientes internados pelo Covid-19. - Internet

Publicado 13/07/2021 21:08

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, aprovou nesta terça-feira (13), com votação unânime, projeto do vereador Isaías do Escolar (PROS) que cassa o alvará de empresas cujos proprietários pratiquem maus tratos aos animais. Segundo o autor do PL , a defesa dos animais deve ser praticada e apoiada por toda a sociedade e não se pode deixar impune quem comete esse crime.

Também do vereador Isaías, foi aprovado por unanimidade projeto de lei que autoriza a implantação do Programa de Prática de Educação Física Adaptada nas escolas públicas o município, trazendo desenvolvimento e inclusão para os alunos com deficiência. A lei aprovada cria uma série de regras para a implantação do projeto, que segundo o vereador, precisam ter acesso irrestrito à educação, ao esporte a ao lazer.

Ainda na área da Educação, foi aprovado por unanimidade PL do presidente do Legislativo, Denilson Guimarães (SDD), em parceria com a vereadora Mislene de André (SDD) que implanta avaliação psicológica para alunos da rede pública de ensino. Para o presidente da Casa, isso se torna cada vez mais necessário, principalmente em tempos de pandemia.

Ainda nessa sessão, foi aprovado por unanimidade projeto do vereador Jean Pierre (PODE) que torna possível visitas por vídeo chamadas de familiares a pacientes internados pelo Covid-19.

O vereador Jean Pierre subiu à tribuna para defender um outro projeto, que ainda está na fase de comissões, criando uma plataforma única para o ensino à distância, por enquanto ainda a única forma possível de aulas. Segundo ele, tal iniciativa acabaria com as diferenças de métodos adotados nesses tempos de pandemia.

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, a partir da data de hoje (13) entra em recesso, retomando às atividades no dia 3 de agosto, com sessões abertas ao público, obedecendo aos protocolos de prevenção ao Covid-19, às terças e quintas-feiras.