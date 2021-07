Governador Castro recebido pelo empresário Scarambone - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 20:48

Os sócios-empreendedores do maior centro privado de abastecimento de alimentos do Brasil, o CEASP, receberam na tarde desta sexta-feira (9) o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o prefeito, Fábio do Pastel (PL), de São Pedro da Aldeia, onde o empreendimento está sendo construído, e outras autoridades. O objetivo foi acompanhar a finalização das obras.

A visita aconteceu após o CEASP ter requisitado e conseguido o empréstimo de R$ 4,04 milhões da AgeRio, agência de fomento à empresas, do Governo do Estado. Com a inauguração da primeira fase, prevista para setembro, a estimativa inicial é a geração de aproximadamente 800 postos de trabalho.

Embora seja um estabelecimento totalmente privado, o incentivo do Governo do Estado possibilitou, além da celeridade às obras, diante do cenário econômico, a repercussão ainda mais ampla do CEASP, que na primeira etapa conta com 158 boxes e 27 lojas, numa área total de 90 mil metros quadrados. Hortifrutigranjeiros, restaurantes, lanchonetes, comercialização de embalagens, carnes, pescado, rações e flores são algumas das ofertas no local. O consumo, tanto de varejistas quanto de atacadistas, será facilitado, uma vez que as pessoas não terão mais que percorrer longas distâncias, até São Gonçalo ou a capital, para abastecerem seus comércios e residências.

Para um dos sócios-empreendedores do centro de abastecimento, Gustavo Scarambone, a parceria com a AgeRio é o que viabiliza o início do equilíbrio econômico da Região dos Lagos, uma vez que o CEASP deve atender diretamente 14 municípios, mais de um milhão de moradores e gerar mais de dois mil empregos diretos e indiretos, com a conclusão de todas as fases do empreendimento, prevista para 2023. A segunda etapa já começa no próximo ano."Há pouco mais de um ano, lançamos a pedra fundamental para dar início às obras e, no mês seguinte, lamentavelmente fomos surpreendidos pela pandemia. Seus efeitos acabaram por desacelerar o ritmo, mas quando vimos as oportunidades de fomento oferecidas pelo Governo do Estado para a recuperação da economia, como o Supera Rio, nos engajamos junto com a GSPP, parceira na formatação e implementação do empreendimento, para conseguirmos o financiamento e finalizarmos as obras. Estamos muito otimistas com o início da operação do CEASP", relatou Scarambone.

VAGAS – Um dos principais assuntos na região é a geração de postos de trabalho e renda que o centro de abastecimento viabilizará. São dois os casos: aqueles que serão disponibilizados pelos locatários e lojistas, que têm autonomia para fazerem suas contratações diretas; e aqueles que serão disponibilizados para trabalhar nos espaços comuns do empreendimento, ou seja, ligados à administração do condomínio. Nestes casos, representantes do CEASP assinaram termo de convênio com representantes da Prefeitura de São de Aldeia para que a pré-seleção para estes postos especificamente seja feita pela equipe ligada ao município. Assim, qualquer interessado em se candidatar às vagas, que gradativamente serão divulgadas, deve procurar única e exclusivamente a Secretaria Municipal de Agricultura,Trabalho e Renda para cadastrar currículo. Esta pasta será a responsável por todas as pré-seleções. Após isso, a seleção final será feita pela equipe técnica do CEASP.