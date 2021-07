A gestão municipal enfatiza que, em caso de descumprimento da medida, a decisão judicial determina o pagamento de multa de R$ 50 mil por dia. - SECOM

A gestão municipal enfatiza que, em caso de descumprimento da medida, a decisão judicial determina o pagamento de multa de R$ 50 mil por dia.SECOM

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:21

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, informa que a Justiça acatou parcialmente o pedido de tutela de urgência para o impedimento da paralisação das atividades da Auto Viação São Pedro, pertencente ao Grupo Salineira. De acordo com a liminar, após a notificação, a empresa terá obrigação legal de manter a prestação de serviço à população aldeense por ao menos 30 dias.

A gestão municipal enfatiza que, em caso de descumprimento da medida, a decisão judicial determina o pagamento de multa de R$ 50 mil por dia. A Justiça definiu, ainda, nova data para tentativa de acordo entre as partes. O encontro será realizado de forma on-line na próxima semana e será mediado pelo Magistrado da 2ª Vara.

Publicidade

O governo destaca que trabalha em conjunto com o secretariado e com os representantes do Legislativo para definir soluções que viabilizem o transporte aos moradores.

A empresa emitiu uma nota nas redes sociais na última sexta-feira (2) informando que deixaria de circular na cidade de São Pedro a partir de meia noite desta quinta-feira (8).

Publicidade

As linhas que seguem funcionando foram divulgadas pela página da Viação São Pedro nas redes sociais, e são:

501 – Baleia x Base; 502 – São Pedro x Três Vendas; 504 – São Pedro x Alecrim; 505 – São Pedro x Retiro; 508 – São Pedro x Bairro São João; 510 – São Pedro x Balneário; 514 – São Pedro x Rua do Fogo; 516 – São Pedro x Farmácia Velha; 517 – São Pedro x Sergeira; 518 – São Pedro x Sapeatiba Mirim II; 519 – São Pedro x Botafogo (Via S. Mateus); 520 – São Pedro x Jardim Primavera.