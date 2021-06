A carreata com a imagem do Padroeiro acontece 11h - Foto: Renato Fulgoni/Divulgação PMSPA

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 21:13

A data de 29 de junho, dia do padroeiro de São Pedro da Aldeia, cidade da Região dos Lagos, será marcada por missas, com início às 8h, às 9h30 e às 18h na Matriz Auxiliar, localizada no bairro Nova São Pedro.

Uma carreata com a imagem do Padroeiro acontece após às 11h, com partida da Matriz Auxiliar. De acordo com os organizadores da festa, o comboio seguirá sentido bairro Morro dos Milagres, passará pelo bairro Baleia e retornará ao centro da cidade, finalizando o trajeto na Matriz Histórica.



A noite será encerrada com a comercialização de caldo e pastéis, também na Matriz Histórica. Os alimentos não poderão ser consumidos no local, em respeito às restrições impostas pelo decreto municipal de contenção à Covid-19.

A Paróquia São Pedro preparou uma programação especial em homenagem ao dia do padroeiro. As comemorações ao santo católico que dá nome ao município começaram desde o dia 24 com a Exposição do Santíssimo e acontecem até o dia 29 de junho com novenas, missas, carreata, almoço e noite de caldos.

Neste ano, a participação dos fiéis nas celebrações solenes ao protetor dos pescadores precisa ser agendada por meio da página da paróquia no Facebook (acesse aqui) . A ações contam com o apoio da prefeitura.

Programação:



–Dia 29 de junho: Festa do Padroeiro



08h: Santa Missa na Matriz Auxiliar



09h30: Santa Missa na Matriz Auxiliar



11h: carreata com a imagem do Padroeiro



18h: Santa Missa na Matriz Histórica



19h: noite de caldo e pastel



A Matriz Auxiliar está situada na Rua Epaminondes Pereira Nunes, bairro Nova São Pedro. Já a Matriz Histórica fica na Travessa Hildegardo Milagres, n° 7, Centro, São Pedro da Aldeia.