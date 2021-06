O setor de Atenção Básica ministrou o curso introdutório de formação de Agente Comunitário de Saúde (ACS). - SECOM

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 20:30

A Prefeitura de São Pedro segue com a prioridade de proporcionar atendimento humanizado na saúde com o oferecimento de qualificações destinadas aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta semana, os trabalhadores tiveram a possibilidade de acompanhar treinamentos e palestras. O objetivo é tornar as abordagens aos usuários do SUS mais assertivas e com foco na qualidade de vida dos aldeenses.

O treinamento recebeu candidatos do último Processo Seletivo Simplificado concluído, possibilitando o cadastro de reserva para futuras alocações de novos ACS em áreas adstritas aos territórios de abrangência da Estratégia de Saúde da Família.

O treinamento aconteceu entre 21 a 25 de junho no auditório do Centro de Formação Continuada (CEFOR). Além de toda base teórica, os convocados participaram de dinâmicas, rodas de conversa e outras atividades relacionadas ao processo de trabalho do ACS.

“Foi uma semana muito produtiva. Os resultados foram, sem dúvida, construtivos. Finalizamos a semana com a certeza de que, em breve, teremos alocados nas equipes de saúde da família profissionais preparados e sensibilizados sobre a importância da sua atuação”, relatou a coordenadora da Atenção Básica, Jaqueline Tinoco.

Também foi realizada a palestra “Um olhar para a diversidade sexual”, ministrada pela psicóloga Anna Carolina Maciel Lisboa aos profissionais de saúde do programa Melhor em Casa.

O tema foi escolhido em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, com a intenção de qualificar os trabalhadores quanto à abordagem dos pacientes incluídos nesse grupo populacional, garantindo os direitos e respeitos a eles.

“Falar sobre a sexualidade e suas diversidades abre a oportunidade de diminuir o preconceito e discriminação, permitindo o acesso da população LGBTQUIA+ ao serviço de saúde de forma acolhedora e com atendimento humanizado”, disse a psicóloga Anna Carolina.

A palestra teve como temática a sexualidade, diversidade sexual e gênero, direitos da população LGBTQIA+, “despatologização” das identidades trans e da homossexualidade.

Para o coordenador da Atenção Domiciliar, Junior Curcino, o curso teve saldo positivo. “Garantir a qualidade de vida e preservar a identidade desse usuário faz parte da saúde”, afirmou.

A Secretaria de Saúde ressalta que continua com a intenção de oferecer qualidade no atendimento de saúde aos usuários da rede e dando oportunidade aos servidores de acompanhar as mudanças socioculturais, por meio da informação e atualização dos serviços para melhoria contínua dos serviços.