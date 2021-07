Foram identificadas irregularidades como inadequações documentais e estruturais - SECOM

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 21:23

O Procon aldeense, em ação conjunta com o Conselho Regional de Odontologia (CRO), fiscalizou clínicas odontológicas em funcionamento no município da Região dos Lagos. Foram identificadas irregularidades como inadequações documentais e estruturais nos três estabelecimentos inspecionados na última semana.

Os agentes supervisionaram, ainda, a higiene dos consultórios, validade e armazenamento dos medicamentos utilizados. O objetivo é garantir que bons serviços sejam prestados à população. De acordo com o Procon, uma das clínicas é reincidente e já responde processo administrativo no órgão.

Como resultado da ação, em alguns ambientes foi constatada a ausência de autorização para funcionamento expedida pelo Corpo de Bombeiros, impotabilidade da água, falta de dedetização e rampas de acesso à portadores de deficiência física.

As empresas têm o prazo de 15 dias para apresentarem defesa e adequarem as irregularidades apontadas, de acordo com as normativas exigidas para a atividade que exercem e pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Procon de São Pedro da Aldeia disponibiliza um canal para a realização de denúncias, envio de sugestões e dúvidas por meio do Whatsapp (22) 2627-6086. O objetivo é oferecer mais comodidade, tornando o atendimento fácil e acessível, além de agilizar as fiscalizações. Também é possível obter informações presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum, ou por ligação através do número (22) 2321-0848.