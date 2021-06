Os quiosques de venda de sobremesas também passaram pela fiscalização do Procon - Divulgação

Por Ana Clara Menezes

Publicado 16/06/2021 09:00

Rio das Ostras - O restaurante McDonald's foi autuado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Rio das Ostras após uma operação de fiscalização nas redes de fast-food da cidade, inclusive os quiosques de venda de sobremesas.



Cerca de 12kg de tiras de Alface Americana e 1,5kg de Requeijão Cremoso sabor Muçarela com prazos de validade vencidos, foram encontrados no estoque do McDonald's. Os fiscais do Procon recolheram e descartaram devidamente os alimentos.

Normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e também os protocolos de prevenção da Covid-19, previstos nos Decretos Municipais foram vistoriados nos demais estabelecimentos do município.

O coordenador executivo do Procon Rio das Ostras, Dr. Rafael Macabu, afirmou que, o Procon fiscaliza todos os segmentos. E para que o trabalho seja ainda melhor, a instituição conta com o apoio da população, denunciando qualquer irregularidade. “Nosso trabalho é diário. Visando a proteção total e irrestrita dos consumidores riostrenses", pontuou.



