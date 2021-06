Parque Municipal reabre nesta sexta. dia 18 de junho - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:40

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, reabre, para visitação do público, nesta sexta-feira, dia 18 de junho, o Parque Municipal Roberto Pereira Inocêncio – Roberto Cação, em Mar do Norte.

Os visitantes do Parque Municipal devem seguir as regras especificadas pela Administração Pública, como uso obrigatório de máscaras e utilização de álcool em gel e respeito ao distanciamento social. Também é necessário descartar o lixo de forma correta nas dependências do local e respeitar as faixas de isolamento.



CUIDADOS – Durante toda a visita, as pessoas devem respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metros, usar máscaras e higienizar as mãos antes e depois da visitação. É recomendável o uso de repelentes e os visitantes devem levar recipiente com água, já que os bebedouros estarão indisponíveis para uso coletivo.



O horário de funcionamento do Parque Municipal é de terça a domingo, sempre das 9h às 16h.