Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras promove mais um evento de ampla testagem rápida de Covid-19 neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de junho, das 8h às 16h30. Os testes serão realizados na Unidade de Estratégia de Saúde da Família – ESF de Nova Cidade, localizada na Avenida Inajara, s/no. Além do atendimento dentro da unidade, também será possível fazer o teste sem sair do veículo, pelo sistema drive-thru.

O resultado do exame fica pronto em 15 minutos. No caso de testes positivos para coronavírus, o morador será encaminhado ao Centro de Triagem do Coronavírus, acompanhada pela equipe de Saúde.

O atendimento é organizado de forma a manter todos os cuidados e as medidas preventivas de transmissão do vírus.

DRIVE-THRU – Para realização do teste via drive-thru, os veículos devem seguir pela Avenida Inajara. No trecho da via em frente à unidade de saúde, entre a Rua Jaci Machado e a Rua José Malvino dos Santos, só será permitido o tráfego dos motoristas que vão fazer o teste rápido.

Durante a realização do evento de testagem, entre 8h e 16h30, os demais veículos, que seguem em direção à Rua da Fonte, serão desviados pela Rua Jaci Machado e os motoristas devem entrar na Rua José Malvino dos Santos para retornar à Av. Inajara.

No sentido contrário, em direção ao Centro, os veículos que vierem pela Rua da Fonte serão desviados para a Rua Joaquim Mariano, seguindo pela Rua Três Marias.

Guardas civis municipais estarão no local para organizar o trânsito e orientar os motoristas.

QUASE 12 MIL TESTES – O Município vem realizando eventos de testagem em massa de Covid-19, nas últimas semanas. Ao todo, 11.646 pessoas já fizeram o teste rápido. Desse montante, 386 foram identificados como casos positivos e encaminhados ao Centro de Triagem do Coronavírus.

Os kits de testagem rápida foram doados ao Município pela Receita Federal. São 19 mil testes de rápido diagnóstico que detectam a presença de anticorpos IgG e IgM para Covid-19.