Em seu livro "A origem da Mídia Ninja no discurso dos jornalistas", Benites reflete sobre o tema a partir das narrativas midiáticas independentes. - Foto: Divulgação.

RIO DAS OSTRAS - Não obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão, acúmulo de funções, horas excessivas de trabalho e baixa remuneração. Esse desafiante cenário do jornalismo tem sido objeto de estudo de Marcello Riella Benites, formado pela Escola de Comunicação da UFRJ e mestre em Cognição e Linguagem pela Uenf.

Em seu livro “A origem da Mídia Ninja no discurso dos jornalistas”, que terá lançamento online no próximo dia 29, às 18h, pelo canal da Rede Unidade e Resistência no YouTube, Benites reflete sobre o tema a partir das narrativas midiáticas independentes.



Morador de Rio das Ostras há 16 anos, Marcello tem contribuído com as lutas e reflexões sobre o exercício da profissão nessa cidade e nos arredores. Jornalista concursado da Assessoria de Comunicação da Câmara de Macaé, membro atuante do Coletivo de Jornalistas de Macaé e Região, Benites integra o Grupo de Pesquisa em Comunicação Regional da Faculdade Salesiana e cursa o doutorado em Cognição e Linguagem na linha de pesquisa Comunicação, Educação e Novas Tecnologias de Informação da Uenf, em Campos dos Goytacazes.



LIVRO - Na publicação, o autor parte de um questionamento: como os jornalistas formados e atuantes nos veículos tradicionais receberam, em 2013, a grande novidade das narrativas independentes, em especial da Mídia Ninja? O livro ainda percorre a trajetória da tecnologia e da comunicação desde os mitos e da filosofia grega até a revolução da internet, passando pelos episódios fundamentais da cultura, como o Iluminismo. Além disso, apresenta um breve estudo histórico sobre o jornalismo brasileiro.



“Benites, com um texto fluido e bem construído, traz uma importante contribuição ao debate sobre as narrativas midiáticas independentes. O livro não só lança luz sobre questões em torno da crise de identidade do jornalismo profissional, mas também dá pistas para entendermos o atual momento”, explica o jornalista e professor da Uerj e UFRJ, Marcelo Kischinhevsky, na apresentação da obra.



Como o autor faz questão de enfatizar, o título não é direcionado apenas a profissionais e estudantes de jornalismo, mas a todos os interessados em contribuir com o resgate desse ofício tão importante para a democracia. “Com base na consciência desse papel, por meio do livro desejo incentivar o reforço da identidade do jornalista e estimular o crescimento da autoestima profissional”, conclui.



SERVIÇO:

Evento: Lançamento do livro “A origem da Mídia Ninja no discurso dos jornalistas”. Mesa-redonda com o autor, o jornalista e pesquisador Marcello Riella Benites

Data: 29 de junho, terça-feira

Horário: A partir das 18h

Local: Canal do Youtube da Rede Unidade e Resistência pelo link https://www.youtube.com/watch?v=7yloLcw1dM