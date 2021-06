É importante lembrar que os visitantes devem seguir e respeitar todas as medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento necessário, entre outras - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 20:04

Rio das Ostras - A programação do “Junho no Empório” neste sábado, dia 19, em Rocha Leão, terá uma novidade que vai agradar muita gente. Entrando no clima dos “arraiás” tradicionais, o Empório da Estação terá uma barraca de Pescaria, onde as pessoas poderão se divertir e ainda ganhar brindes variados. Para participar, é necessário que a pessoa consuma R$25, no próprio dia, em produtos expostos que darão direito a um ticket da brincadeira.

É importante lembrar que os visitantes devem seguir e respeitar todas as medidas de segurança, como o uso de máscara e o distanciamento necessário, entre outras, como forma de evitar a possibilidade de contágio e transmissão do vírus. Já os expositores seguem os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19 determinados pela Prefeitura de Rio das Ostras.

A exposição neste sábado, das 14h às 18h, vai contar com Jhennyfer Rodrigues, da “Amigu Amigurumi”, Adriana Rodrigues, do “Ateliê da Dri”, Etelma Moura, da “Etelma Arteira”, Michele Freire, do “Ateliê da Mi”, Natan Duarte, do “Natan Duart's”, Aline Duarte, do “Duart's Ateliê”, Gabrielle Bolanequer, do “Ateliê Laços Baby”, Tereza Pontes, do “Artes da Tetê”, Aparecida Cortês, do “Cida Ateliê”, Jéssica Moura, da “Estação Reversa”; e Renata Pereira da Silva Marins, da “Sentinela e Estamparia”. Bruna Proença, do “Doces Sonhos”, também vai expor seus produtos na parte da manhã, das 8h às 11h.

QUITUTES – Além de poder conhecer e apreciar o artesanato dos artistas locais, o público vai ter a oportunidade de degustar diversos quitutes das tradicionais festas juninas, como canjica branca, doce de leite, paçoca, broa, pipoca, pão de queijo e café expresso.