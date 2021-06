Sarah e Gilberto - reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:32

Rio - Sarah Andrade mostrou seu carinho por Gil do Vigor nas redes sociais, nesta sexta-feira (18). A ex-sister compartilhou com os seguidores o momento em que recebeu o livro escrito pelo economista, lançado no dia 10 de junho, intitulado "Tem Que Vigorar". A consultora de marketing celebrou a conquista de Gilberto, com quem formou grande amizade no "BBB21".

"Que orgulho do meu menino. Brasiiil, Tchaki tcha", brincou Sarah, nos Stories do Instagram. "Gil! Você está demais, meu amor. Estou muito feliz, muito orgulhosa de você! Vou fazer minha leitura da semana", garantiu a ex-sister.