As pistas serão interditadas nesta quinta-feira (8), no período de 22h às 5h - SECOM

As pistas serão interditadas nesta quinta-feira (8), no período de 22h às 5hSECOM

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:13

A Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no Km 110,5, terá as pistas interditadas, nesta quinta-feira (8), no período de 22h às 5h, em virtude da operação de lançamento da estrutura de travessia da passarela de pedestres, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro da Aldeia, no bairro Balneário. A previsão é que a obra seja concluída até o final de julho.

A primeira etapa será realizada na pista sentido Rio, entre 22h e 1h, onde a máquina que irá içar a estrutura da passarela, que será fixada e estabilizada. Nesta etapa, o tráfego será direcionado para a via de acesso a UPA. Esse trecho terá o trânsito totalmente interrompido entre 23h e 00h.

Publicidade

Já na segunda e última fase, o serviço será executado na via sentido São Pedro da Aldeia, entre 1h e 4h. O trânsito será desviado para a faixa da esquerda, com o bloqueio total do tráfego apenas no lançamento da estrutura entre 2h e 3h da manhã.

A Guarda Municipal aldeense vai apoiar as ações de desvio no trânsito. Vale ressaltar que a programação poderá sofrer alterações, por motivos de segurança, caso ocorram condições técnicas ou climáticas desfavoráveis.