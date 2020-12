Carreta ficou presa na passarela da Avenida Brasil Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 13:00 | Atualizado 11/12/2020 13:23

Rio - Uma carreta ficou presa, nesta sexta-feira, na passarela 5 da Avenida Brasil, altura de Benfica, Zona Central do Rio. O acidente chegou a provocar interdições na pista lateral do sentido Zona Oeste. O CET-Rio e a Polícia Militar foram acionados para atuarem no local.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), o trânsito estava com retenções a partir do Cemitério do Caju e a pista lateral foi temporariamente fechada. No momento, a pista já foi parcialmente liberada.

AV BRASIL | TEMPORARIAMENTE FECHADA a pista lateral do sentido Zona Oeste, por conta de carreta presa em passarela na altura de Benfica. CET-Rio e PM atuam no local. OPTE pela pista central ou pela Linha Vermelha. #viasexpressas pic.twitter.com/COfs9hewPp — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 11, 2020 O COR aconselhou os motoristas a optarem pela pista central ou pela Linha Vermelha. O acidente causou reflexos nos seguintes pontos da cidade: no Viaduto do Gasômetro, na Avenida Rio de Janeiro e na Via Expressa do Porto. O COR aconselhou os motoristas a optarem pela pista central ou pela Linha Vermelha. O acidente causou reflexos nos seguintes pontos da cidade: no Viaduto do Gasômetro, na Avenida Rio de Janeiro e na Via Expressa do Porto.