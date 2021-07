Conforme a Polícia Civil, o acusado foi capturado durante a Operação Acalanto - Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 08/07/2021 22:03

Três foragidos da Justiça foram presos em São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira (7). Um dos acusados, foragido pelo crime de estupro de vulnerável foi preso por agentes da 125 DP à tarde.

Conforme a Polícia Civil, o acusado foi capturado durante a Operação Acalanto. Ele foi localizado na Rua Rezende, no bairro Morro dos Milagres.

Contra o homem havia uma mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca aldeense.

Já os outros dois criminosos, foram capturados durante a manhã de quarta, durante a Operação Preditor, deflagrada com o objetivo de cumprir três mandados de prisão temporária e busca e apreensão.

Eles são acusados de matar um homem identificado como Pablo Vilela de Menezes, no dia 21 de junho deste ano. O terceiro autor do crime continua foragido.

De acordo com as investigações da Civil, a vítima mantinha ligação com o tráfico de drogas do bairro Balneário e estaria repassando informações da facção criminosa para a polícia.

Na casa de um dos acusados foi apreendido o carro utilizado para levar os criminosos até a casa da vítima. Também foram apreendidos estojos de munições deflagradas e uma jaqueta preta, utilizada por um dos autores do homicídio.

Um dos elementos possui diversas passagens policiais quando era menor de idade. Ele é investigado em quatro homicídios, além de diversos procedimentos que apuram tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Todos os presos foram encaminhados para a Delegacia de São Pedro e permanecem à disposição da Justiça.