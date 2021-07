São Pedro da Aldeia

Câmara de São Pedro aprova lei que cassa alvará de empresas que maltratam animais

Foi aprovado também o PL do presidente do Legislativo, Denilson Guimarães (SDD), em parceria com a vereadora Mislene de André (SDD) que implanta avaliação psicológica para alunos da rede pública

Publicado há 2 dias