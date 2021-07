Com a antecipação, a prefeitura injeta cerca de R$ 4 milhões na economia local - Internet

Publicado 15/07/2021 15:26

Em decorrência do atual cenário pandêmico, a prefeitura de São Pedro da Aldeia, cidade da Região dos Lagos, antecipa o pagamento da metade do 13° salário dos servidores públicos nesta quinta-feira (15). A iniciativa, inédita para os servidores ativos no município, acontece após planejamento e empenho das secretarias de Fazenda e Administração, além do setor de Recursos Humanos (RH). Com a antecipação, a prefeitura injeta cerca de R$ 4 milhões na economia local, acrescidos de R$ 1 milhão provenientes do pagamento da metade do benefício aos servidores aposentados e pensionistas pelo Previspa.

O prefeito, Fábio do Pastel (PODE), afirma que a iniciativa visa promover a valorização dos servidores públicos, além de aquecer a economia da cidade durante a baixa temporada. “Trabalhamos com afinco para garantir o pagamento em dia dos funcionários, mesmo em momento de crise econômica nacional gerada pela pandemia. Sabemos da dedicação de cada servidor. Nossa gestão está empenhada em manter o equilíbrio econômico no município. O pagamento antecipado da primeira parcela do décimo certamente irá trazer benefícios para a cidade como um todo”, declarou.

De acordo com o secretário de Fazenda, Renaldo Martins, a medida foi fruto de estudo de viabilidade econômica realizado no município desde o início da gestão. Ele aponta, ainda, que o planejamento das pastas envolvidas foi fundamental. “Essa iniciativa só foi possível graças ao empenho e planejamento da gestão pública e da eficiência de todos os setores envolvidos. Estamos analisando o orçamento municipal desde o início da gestão para certificar o fomento à economia. Mesmo com as dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia, o município trabalha para manter o pagamento dos funcionários em dia, garantindo o aquecimento da economia local”, apontou.

Com o aporte efetuado pela administração pública, o comércio também será beneficiado com a circulação econômica. Em momento pandêmico, a cidade que é essencialmente turística, ganha direta e indiretamente com o adiantamento da primeira parcela do décimo terceiro salário. O pagamento ocorre neste mês de julho, período em que o movimento no comércio registra queda ainda maior do que nos meses anteriores.