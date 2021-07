Cerca de 20 jovens de 8 a 17 anos tiveram acesso aos primeiros aprendizados sobre a modalidade, - SECOM

Publicado 13/07/2021 22:01

Começaram, nesta terça-feira (13), as aulas gratuitas de canoa havaiana para o público infanto-juvenil em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Cerca de 20 jovens de 8 a 17 anos tiveram acesso aos primeiros aprendizados sobre a modalidade, com abordagem das técnicas de remada e conhecimentos gerais do esporte. O projeto, desenvolvido na Lagoa de Araruama, é uma parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, e o atleta Egas Filho do Clube Aldeia Va’a.

No primeiro momento, os alunos conheceram as individualidades da canoa, que é o principal elemento do esporte. “Passamos, primeiramente, a parte teórica com apresentação da canoa e das técnicas de remada. Vamos abordar ao longo do curso a questão histórica e social do esporte, como os hábitos e costumes do povo polinésio, criador da modalidade. Também vamos inseri-los no contato com a água para pôr em prática as técnicas ensinadas”, explicou o atleta Egas Filho, responsável pelas aulas.

Além das técnicas e da prática esportiva, o projeto tem o intuito de desenvolver relações de companheirismo e respeito entre o grupo. “Vamos despertar neles a sensibilidade de vivência em sociedade, um ajudando ao outro, pois esse é princípio fundamental da canoa. O remo proporciona o respeito entre os indivíduos e isso será agregado ao crescimento deles”, pontuou Egas.

Diferente e divertido O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Gaspar, presente nas aulas, agradeceu a parceria. “Apesar do potencial da grande Lagoa de Araruama, a canoagem ainda não é um esporte de grande tradição na cidade. Nossa intenção é fomentar essa prática e demais modalidades náuticas. Agradeço a parceria com o Egas e o Clube Aldeia Va’a. Estamos em busca de mais cooperações para proporcionar diversas atividades físicas para a população aldeense, promovendo socialização e entregando serviço de qualidade”, afirmou.

Os alunos das primeiras aulas de canoa havaiana definiram as atividades em duas palavras: diferente e divertido. Rhayara Gomes, de 10 anos, aluna da Escola Municipal Profª Carolina Pinheiro, afirmou que está ansiosa para os próximos dias do projeto. “Adorei entrar na água e fazer as primeiras remadas. É uma experiência muito diferente. Estou ansiosa para os próximos dias para ver como vai ser meu desempenho”, disse.

A responsável da Rhayara, Ana Gomes, elogiou a dinâmica usada nas aulas e afirmou que a prática trará benefícios às crianças. “O professor ficou atento a todas as manobras feitas pelos alunos e deu atenção àqueles que tinham mais dificuldade. Nesses tempos de internet e celular, essa atividade vai fazer muito bem para a Rhayara e para o desenvolvimento dela”, ressaltou.

Já a aluna Sophia Ruivaco Mendes, de 11 anos, disse que a dificuldade inicial foi compensada. “No início eu achei um pouco difícil, na parte que precisa fazer força para remar, mas foi muito divertido ao mesmo tempo”, contou.

Em respeito às medidas de prevenção à Covid-19, todos os participantes fazem o uso obrigatório de máscaras. Todos os equipamentos são devidamente higienizados após a prática.