Pessoas flagradas sob efeito de álcool cometem infração gravíssima - Magno Segllia/Operação Lei Seca

Pessoas flagradas sob efeito de álcool cometem infração gravíssimaMagno Segllia/Operação Lei Seca

Publicado 19/07/2021 21:05

Rio - A Operação Lei Seca abordou, entre a sexta-feira (16) e o domingo (18), 363 motoristas sob efeito de álcool. As blitz pararam 1.389 condutores e o município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi o que mais teve casos de alcoolemia, com 96 dos 235 abordados embriagados, representando 40,85% dos casos, entre sábado e domingo.



Somente ontem, dos 59 veículos parados, 47 motoristas foram flagrados com sinais de embriaguez. Outras cidades do interior também apresentaram índices de alcoolemia elevados. Nesta sexta, em Petrópolis, 68 pessoas foram abordadas e 32,4% estavam embriagadas. Em Penedo, no mesmo dia, 15 motoristas foram flagrados alcoolizados. No sábado, em Resende, dos 91 abordados, 28 casos de alcoolemia foram registrados.

Publicidade

Na Região Metropolitana, dos 73 abordados na sexta-feira em Niterói, 21 foram flagrados embriagados. Já no domingo, em Nova Iguaçu, 31,8% dos abordados estavam sob efeito de álcool. As pessoas flagradas sob efeito de álcool cometem infração gravíssima, têm a carteira de habilitação suspensa por um ano, pagam uma multa de R$2.934,70 e têm o veículo retido até apresentar um motorista que seja habilitado e esteja em condições de dirigir.



"Os altos índices de alcoolemia registrados no fim de semana são um alerta para continuarmos firmes na nossa missão de salvar vidas, principalmente no interior do estado. Nossas ações de educação e fiscalização acontecem diariamente e buscam sempre a conscientização da população sobre os riscos da mistura de álcool e direção”, explicou o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.