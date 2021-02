Câmeras de segurança flagraram o crime Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:24 | Atualizado 01/02/2021 13:27

Um homem, de 49 anos, foi morto a tiros no domingo (31) em um posto de combustíveis na entrada do bairro Penedo, em Itatiaia, no Sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na RJ-163. A vítima foi identificada como Evandro Marcelo dos Santos, e segundo a Polícia Militar, seria funcionário do local.



Câmeras de segurança flagraram o momento em que homens armados chegam em um carro, descem do veículo e começam a atirar em direção à vítima, que cai no chão e continua sendo baleada pelos três homens armados e encapuzados.



Os demais funcionários e clientes do posto se assustam e começam a correr. Em seguida, os três entram no veículo e fogem. Agentes da PM foram até o local e encontraram o homem morto.