Projeto Vem Dançar Comigo Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 17:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), abriu as inscrições aos Programas Sociais voltados para crianças, adolescentes e jovens. Os programas: Vem Dançar Comigo, Banda Musical, Violão e artes cênicas recebem inscrições a partir de 1º de março, que podem ser feitas na sede da Secretaria, localizada na Rua Fernando Bernardelli, nº 490, no Centro.



A Secretária da SMASDHH, Valéria Sá, explica que os matriculado iniciarão as atividades utilizando todos os protocolos de saúde necessários no combate à Covid-19. Já as inscrições nos programas voltados às Pessoas Idosas serão ofertados para os usuários após a vacinação. “Vamos gradativamente retomando nossas atividades, onde a Secretaria está de portas abertas para nossa população”, frisou a secretária.



O diretor de Programas da SMASDHH, Jadson Teixeira, carinhosamente conhecido como Professor Jajá, explicou que entre os objetivos dos programas estão: Integração social, adaptação ao meio, descoberta de novos talentos e crescimento socioeconômico e cultural. “É gratificante ver cada participante dos programas alcançar resultados das suas expectativas, a SMASDHH trabalhará com afinco para que nossas crianças, adolescentes e jovens se envolvam nos programas de forma a melhorar a qualidade de vida das famílias da nossa cidade”, finalizou Jajá.