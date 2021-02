Café da tarde reuniu os coordenadores da creche e os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural Fabiano Sabino

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMECT) iniciou na Creche Municipal Enrico Secchi, localizada na Avenida Salvador, no Jardim das Acácias, o Projeto Horta e Jardim na Creche. Os trabalhos estão sendo coordenados pela diretora Geral, Claudete dos Santos Santana; pela orientadora Pedagógica, Francine de Azevedo Oliveira Pinheiro; pela orientadora Educacional, Nivia Antunes e pela diretora Adjunta, Dávila Márcia Ferraz.



Na manhã de segunda-feira (22), um café da tarde reuniu os coordenadores da creche e os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento: André Luis Corrêa de Sá, Patrick Verri Raymundo, Ademilson Moreira e pelo diretor de Agricultura, Adolpho da Silva Macias, onde discutiram sobre o projeto que será implantado em cooperação entre as duas Secretarias.

Em um primeiro momento há o estudo da extensão do local, depois o preparo da terra e em seguida a escolha das plantas, tanto as de jardim quanto as da horta, partes que tornam fundamentais a participação do setor de agricultura.



Claudete explicou que como existe um bom espaço a ideia é aproveitá-lo para a realização de um projeto que integre a comunidade escolar, para que as mães sejam inseridas em todo o processo educacional. “Será um espaço que além de bonito será útil, pois podemos distribuir os produtos, que não deve ser em grande quantidade, mas certamente terá qualidade nutricional que ajudará na alimentação das crianças”, disse a diretora Claudete, mostrando-se entusiasmada com o Projeto Horta Jardim.

Ela frisou ainda que, a parte do jardim têm como objetivo tornar a creche um lugar que inspire tranquilidade e paz, pois certamente ambientes floridos passam energias positivas a todos alunos e visitantes.