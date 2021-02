Via Dutra Divulgação/ANTT

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 10:34 | Atualizado 25/02/2021 11:18

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, na Reunião de Diretoria (Redir) de terça-feira (23/2), a celebração de aditivo contratual a ser firmado entre a ANTT e a Concessionária de Rodovia Presidente Dutra (CCR Nova Dutra), acerca da extensão de prazo contratual, pelo período de 12 meses, da concessão da BR-116/RJ/SP.



Além disso, a Agência promoveu a Audiência Pública nº 18/2019, na qual recebeu 506 contribuições a respeito da nova concessão da BR-116/RJ/SP. O projeto também contempla a BR-101, entre os municípios do Rio de Janeiro e Ubatuba/SP. Atualmente, o processo licitatório encontra-se sob análise do Tribunal de Contas da União (TCU).



Diante da necessidade de não haver descontinuidade na prestação de serviços aos usuários na Rodovia Presidente Dutra, até que o vencedor da nova licitação assuma o trecho concedido, o Governo Federal e a ANTT concluíram favoravelmente quanto a esta extensão do prazo contratual com a atual concessionária.



O período de concessão teve início em 1º/3/1996, com prazo de 25 anos, e terminaria em 28/02/2021. Saiba mais sobre a rodovia federal concedida aqui.