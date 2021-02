CIEP 492, em Quatis Reprodução/Google

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 09:35

A Prefeitura Municipal de Quatis, através da Secretaria Municipal de Educação, marcou o início das aulas para o dia 1º de março de forma remota. Será utilizada a metodologia do Plano de Ensino Interdisciplinar (PLEI), que visa resgatar a memória pedagógica dos alunos, restabelecer os vínculos, e a rotina escolar, viabilizando o desenvolvimento de um projeto rico, diversificado e consciente das especificidades locais e individuais de cada escola e de cada aluno.

Todo conteúdo do calendário do biênio 2020/2021, será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação, nos canais oficiais da prefeitura e nas unidades escolares. As escolas estão funcionando no mínimo cinco horas por dia, sendo os horários definidos de acordo com suas especificidades, particularidades e as necessidades das comunidades.

Publicidade

Durante o mês de fevereiro, os professores de toda a Rede Municipal de Ensino foram inscritos na formação Trilha Formativa, através de parceria com a Secretaria de Educação do Estado, e também com a Secretaria de Educação de Barra Mansa.