Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:36 | Atualizado 18/01/2021 12:51

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou quantas doses da Coronavac serão enviadas para cada um dos 92 municípios do estado , com previsão de vacinação de 260 profissionais de saúde e 13 pessoas com 60 anos ou mais e deficientes que estão institucionalizados. Os outros municípios da região das Agulhas Negras vão receber respectivamente:(3790 doses),(650 doses) e(220 doses).Nesta segunda-feira (18), o governador em exercício do Rio, Claudio Castro, foi a São Paulo, para buscar umda vacina CoronaVac, aprovada neste domingo pela Anvisa. As vacinas contra a covid-19 destinadas ao estado do Rio de Janeiro, e serão distribuídas aos outros municípios.A prefeitura de Porto Real ainda não informou quando começará a vacinação, mas a previsão é que. A imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias. O município divulgou na semana passada que vai seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.