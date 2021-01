Por O Dia

Publicado 14/01/2021

Com a expectativa de que a(17) o uso emergencial das vacinas AstraZeneca/Fiocruz, e CoronaVac, da parceria do laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, a prefeitura de Porto Real começa a se mobilizar para a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (14), o Governo do Estado disponibilizoupara a cidade.O município já tinha eme agulhas, e pretende comprar mais de acordo com a demanda. De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Real possui. A estimativa para esse ano é de que a cidade já tenha quase 20 mil moradores.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, da Vacinação do Ministério da Saúde , fornecendo aos moradores as vacinas que forem disponibilizadas pelo Estado e Governo Federal. Numa reunião realizada hoje entre a Frente Nacional de Prefeitos e o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alguns prefeitos anunciaram que a vacinação em todo o Brasil deve ter início na próxima quarta-feira (20).Mesmo sem datas definidas, o Plano do Governo Federal. Na primeira, a prioridade é vacinar os trabalhadores da saúde, a população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena.A segunda fase inclui pessoas de 60 a 74 anos. A terceira fase prevê a vacinação de pessoas com comorbidades que apresentem maior chance de agravamento da doença (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares). A quarta fase abrangerá professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.