Pazuello esteve em reunião com prefeitos nesta quinta-feira (14) Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:02 | Atualizado 14/01/2021 13:46

Prefeitos que participaram de reunião nesta quinta-feira (14) com o Ministério da Saúde afirmaram que, de acordo com o ministro da pasta, Eduardo Pazuello, a vacinação em todo o Brasil terá início na próxima quarta-feira (20). A previsão depende, porém, da liberação dos imunizantes AstraZeneca e CoronaVac para uso emergencial por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A expectativa é de que a decisão seja anunciada no próximo domingo (17).

Em sua rede social, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, foi um dos que fizeram o anúncio da próxima quarta-feira como o dia de início da vacinação, após a reunião. Apesar de ter escrito "dia 21", ele se corrigiu logo abaixo para a data correta, 20 de janeiro.

Publicidade

De acordo com @ministropazuelo, próxima segunda chegam as 2 milhões de doses da Astrazeneca para estados. Há também as 6 milhões da Coronavac. Anvisa liberando domingo, distribuem na terça para iniciar na quarta, dia 21. Ou seja: 8 milhões de doses para janeiro. — Gean Loureiro (@GeanLoureiro) January 14, 2021 Segundo o portal "G1", outras prefeituras também confirmaram a data na saída da reunião com o Ministério da Saúde, como de Salvador (BA), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Maringá (PR), Ribeirão Preto (SP) e Araucária (PR). Segundo o portal "G1", outras prefeituras também confirmaram a data na saída da reunião com o Ministério da Saúde, como de Salvador (BA), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Maringá (PR), Ribeirão Preto (SP) e Araucária (PR).

Um avião estava previsto para decolar ainda nesta quinta-feira rumo à Mumbai, na Índia, para buscar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19. O imunizante foi adquirido pelo Ministério da Saúde junto ao laboratório indiano Serum para garantir o início da vacinação dos brasileiros de forma simultânea e gratuita. No entanto, a pasta informou que o voo acontecerá apenas na noite de sexta-feira, dia 15, às 23h.

Publicidade

Em entrevista ao canal "Globonews", o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, também confirmou o dia 20, mas reconheceu que o adiamento no voo para buscar os imunizantes na Índia poderia prorrogar o início da vacinação para o dia seguinte, quinta-feira (21), pela manhã. De acordo com ele, a vacina chegará para todos os municípios ao mesmo tempo, de forma equânime:

"A vacina vai chegar em todos os municípios. Os muncípios serão tratados equanimemente. Na mesma data que chegar para um, chegará para outro", destacou.

Publicidade

Questionado pelo O Dia, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou sobre a confirmação da data de 20 janeiro.