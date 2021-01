Confira os direitos dos consumidores que tiverem o voo cancelado pela cia aérea Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:27

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira, que o avião previsto para decolar nesta tarde para buscar 2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 em Mumbai, na Índia, embarcará apenas na noite de sexta-feira, dia 15, às 23h. A pasta afirmou que o adiamento é em razão de questões logísticas internacionais.

A pasta informou que uma aeronave da companhia aérea Azul decolará do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com escala ao Aeroporto de Guararapes, em Recife (PE). De acordo com a Azul, a aeronave que irá realizar a operação será equipada com contêineres específicos para garantir o controle de temperatura da carga de acordo com as recomendações do fabricante. A volta ao Brasil será pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde as doses serão armazenadas.

Publicidade

O imunizante da AstraZeneca/Oxford foi adquirido pelo Ministério da Saúde junto ao laboratório indiano Serum para garantir o início da vacinação dos brasileiros de forma simultânea e gratuita. A data de retorno do avião ao Brasil, com a carga de vacinas estimada em 15 toneladas, ainda está sendo avaliada de acordo com o andamento dos trâmites da operação de logística feita pelo Governo Federal em parceria com a Azul.

De acordo com o ministério, a vacina da AstraZeneca será distribuída aos estados em até cinco dias após o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para, assim, dar início à imunização em todo o país, de forma simultânea e gratuita.

Publicidade

“Vamos vacinar em janeiro. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados na sua proporção de população e grátis”, ressaltou Pazuello.

O Ministério da Saúde tem o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) por meio das companhias aéreas, Azul, Gol, Latam e Voepass, para a logística de transporte gratuito da vacina para Covid-19. A segurança de todo o transporte em terra até os estados terá o apoio do Ministério da Defesa.