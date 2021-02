Foram apreendidas 80 buchas de maconha, 57 pinos de cocaína, 128 pinos vazios, R$ 833 e o veículo. Divulgação

Publicado 27/02/2021 17:07

Um homem de 27 anos foi preso na noite de sexta-feira (26) suspeito de tráfico de drogas em Porto Real. O caso aconteceu no bairro São José.



Segundo a Polícia Militar (PM), após denúncias, os agentes abordaram um homem dentro de um carro. O suspeito chegou a falar que estava dormindo dentro do veículo, mas os policiais encontraram pinos vazios debaixo do banco traseiro.



Ao ser indagado, ele acabou confessando que traficava no local. Na casa do homem, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes.



Foram apreendidas 80 buchas de maconha, 57 pinos de cocaína, 128 pinos vazios, R$ 833 e o veículo.



O homem foi levado para a 100ª Delegacia de Porto Real, onde foi preso e autuado por tráfico de drogas.