26/02/2021

No boletim epidemiológico da Covid-19 do dia 24 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Porto Real confirmou mais três casos da doença. Até o momento, são 1307 casos positivos, com 35 mortes. Os curados são 1205 moradores.



Em relação a ocupação dos leitos, há no município um paciente internado com suspeita em análise dentre os 171 casos em análise. Uma morte também está sendo investigada.



Até a data, o município aplicou 541 doses das vacinas contra Covid-19 (338 da Coronavac e 203 da AstraZeneca).