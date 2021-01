Governador em exercício do Rio, Claudio Castro, recebe primeiro lote de vacinas do Rio de Janeiro Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 10:11 | Atualizado 18/01/2021 10:22

Castro também confirmou que o primeiro fluminense será vacinado ainda nesta segunda-feira.

O primeiro fluminense vai ser vacinado hoje! Às 17h, no Cristo Redentor, damos início a vacinação no #RJ! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 18, 2021

O governador informou que os primeiros vacinados devem ser profissionais da saúde e idosos acima de 85 anos a serem convocados. A imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgou quantas doses serão enviadas para cada um dos 92 municípios do estado. De acordo com os dados, o município do Rio receberá a maior quantidade, com 231.840 doses, com previsão de vacinação de 105.518 profissionais de saúde, 4.619 pessoas acima de 60 anos e 332 pessoas com deficiência institucionalizada. Seguido de São Gonçalo, que receberá o segundo maior lote, com 27.590, com vacinação de 12.511 profissionais da saúde, 594 pessoas acima de 60 anos e 2 com deficiência institucionalizadas.

Confira as doses recebidas pelos municípios:

- Niterói: 23.240

- Duque de Caxias: 11.230

- Belford Roxo: 7.730

- Nova Iguaçu: 14.930

- São João de Meriti: 14.870

- Nilópolis: 11.290

- Magé: 5.290

- Campos dos Goytacazes: 11.330

- Volta Redonda: 3.900

- Petrópolis: 9.810

- Nova Friburgo: 4.030

- Teresópolis: 4.700

- Angra dos Reis: 4.880; com 196 doses destinadas a povos indígenas

- Paraty: 1.140; com 111 doses destinadas a povos indígenas

- Cabo Frio: 5.310

- Saquarema: 2.490

- Araruama: 3.210

O município que recebe menos doses é Rio da Flores, com 170 doses. Seguido de Quatis, no Vale do Paraíba Fluminense, com 220 doses.

A SES informou que os dados ainda podem sofrer alterações.