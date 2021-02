Novas doses são repassadas ao PNI Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

Por iG

Publicado 28/02/2021 15:22 | Atualizado 28/02/2021 15:33

Uma remessa de 600 mil doses da vacina CoronaVac, contra a Covid-19, será entregue neste domingo (27) ao Ministério da Saúde. De acordo com o Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina no Brasil, novos lotes devem ser encaminhados à pasta nos próximos dias. O laboratório, porém, não especificou as quantidades.

Com as novas doses, o Butantan totaliza 3,7 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), que por sua vez é responsável pela avaliação e distribuição das doses para cada estado. De acordo com o diretor Dimas Covas, 8,2 mil litros de insumo para a produção da vacina são esperados até o próximo dia 2 de março, possibilidade a produção de pelo menos mais 3 milhões de doses.

De acordo com o contrato de compra assinado pelo Ministério da Saúde, o total de 100 milhões de doses da vacina serão entregues pelo Butantan ao PNI até setembro deste ano. O Instituto, porém, anunciou que será possível entregar o total de doses antes do prazo estipulado, em agosto.