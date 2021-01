Aprovação do uso emergencial da Coronavac Divulgação/Governo de SP

18/01/2021

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciou que o início da vacinação contra a covid-19 começa nesta segunda-feira. Segundo o prefeito, a primeira dose da vacina será aplicada às 17h, no Cristo Redentor. A identidade do primeiro vacinado ainda não foi revelada.

A primeira dose da vacina será aplicada hoje às 17hs no Cristo Redentor! @claudiocastroRJ @cristoredentor #VemVacina — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 18, 2021

O governador em exercício do Rio, Claudio Castro, disse em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que as primeiras pessoas a serem vacinadas devem ser profissionais da saúde e idosos acima de 85 anos a serem convocados. A imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias.

As doses da vacina saíram de São Paulo e devem chegar ao Rio por volta das 13h.