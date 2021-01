Por O Dia

Publicado 18/01/2021 21:14

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real informou que acontra a Covid-19(20) na cidade. O município receberá 570 doses da Coronavac paraem duas etapas. A previsão é que as doses cheguem nesta terça-feira (19) conforme cronograma do Governo do Estado do Rio de Janeiro.Porto Real seguirá o Plano Nacional de Imunização , com previsão de iniciar a campanha na quarta-feira,São Francisco de Assis.Seguindo os critérios do Ministério da Saúde, a primeira etapa da vacinação vaique estão na linha de frente do atendimento de enfrentamento contra o Coronavírus.A segunda dose deverá ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira aplicação. A, conforme o Ministério da Saúde disponibilizar mais doses.