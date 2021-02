Por Thuany Dossares

Publicado 13/02/2021 17:05 | Atualizado 13/02/2021 17:43

Prefeito Eduardo Paes fez declaração sobre as vacinas durante a inauguração da nova pista de atletismo da Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Eduardo Paes ainda garante que a Prefeitura do Rio está tomando medidas contra aglomerações Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio espera receber novas doses da vacina contra covid-19 até segunda-feira, dia 15, para conseguir manter o calendário do programa de imunização. A informação foi confirmada pelo prefeito Eduardo Paes, neste sábado, durante a inauguração da nova pista de atletismo da Vila Olímpica Oscar Schmidt, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio."A gente está com muita expectativa de que nos próximos dias, nas próximas 24, 48 horas, cheguem mais vacinas. É óbvio que você vai diminuindo a idade e vai cada vez atingindo mais gente. Então a gente tem uma expectativa de que amanhã, mais tardar, segunda-feira, já chegam algumas doses, e chegando a gente segue a nossa programação normal", declarou o prefeito.Eduardo Paes afirmou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, tem em seu estoque doses para seguir com o plano de vacinação até terça-feira. "O Daniel me disse que até terça-feira, com a quantidade que a gente tem, a gente dá conta, a partir de terça, não", contou.Neste sábado, os postos de saúde da capital imunizaram idosos a partir dos 85 anos.Enquanto a Prefeitura do Rio corre para tentar conseguir mais doses da vacina, para seguir o plano de imunização contra Covid-19, o que se vê pela cidade são aglomerações. Na noite de sexta-feira, véspera de carnaval, milhares de pessoas lotaram bares, praças e não respeitaram as normas de distanciamento social, nem usaram máscaras de proteção.O prefeito Eduardo Paes garantiu que está tomando medidas para evitar o desrespeito às normas sanitárias que ajudam a não propagação do coronavírus, mas que também espera que as pessoas tenham consciência."Estamos tomando (medidas contra festas com aglomerações), mas é aquela história, se não tiver o mínimo de consciência das pessoas fica muito difícil. Empatia e amor ao próximo é o que a gente pede, ninguém está feliz de não estar brincando carnaval, mas as pessoas precisam ter bom senso. A gente vai continuar fiscalizando e tentando impedir que aconteça, mas é importante ter a conscientização das pessoas", afirmou Paes.