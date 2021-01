Informação é de que mudanças entrem em vigor no fim de janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 16:34

Após um levantamento feito pela Prefeitura Municipal de Porto Real diante das empresas e dos trabalhadores que se deslocam para a cidade vizinha de Resende, onde ocupam postos de trabalho, o prefeito Alexandre Serfiotis se empenhou em resolver uma situação que causava problemas, tanto aos empregadores, quanto aos trabalhadores, em relação a horários de coletivos.

Segundo ele, o compromisso da atual administração é fazer com que os empregos sejam preservados e que novos postos de trabalho se abram para a população. “Com a necessidade de adequar os horários visando preservar os empregos, bem como abrir mais o mercado de trabalho para nossos munícipes, participei de uma reunião com a direção da Viação Falcão, e agora recebemos a resposta da empresa que detém a concessão de transportes fazendo a adequação nos horários”, contou.

O ofício Nº 01/2021 dirigido à prefeitura, destaca que encaminha a apreciação da administração o novo quadro de horários, em caráter experimental, com alterações e inclusões de horários solicitados, a fim de atender as empresas que empregam moradores de Porto Real. A informação é de que as mudanças entrem em vigor no dia 29 de janeiro e a empresa divulgará amplamente nos meios de comunicação.

O prefeito reforça que a administração fará tudo que estiver ao alcance para que os munícipes tenham cada vez mais acesso ao mercado de trabalho. "Assim que identificamos a situação procuramos buscar a solução com agilidade para que nossos trabalhadores possam manter seus empregos e novas vagas possam ser ocupadas por moradores de Porto Real”, concluiu Alexandre Serfiotis.

Com a mudança, de segunda a sexta o horário de Resende x Porto Real passa de 22:30h para 22:40h (este já em vigor).

Aos sábados o horário Porto Real x Resende deixa de ser 19:00h e passa a ser 20:00h, a linha Resende x Porto Real deixa de ser 20:30h e passa a ser 21:00h e o 22:30h passa a ser 22:40h.

Já nos domingos e feriados a mudança é a inclusão de mais dois novos horários um de Porto Real x Resende de 20:00h e um de Resende x Porto Real às 22:40h, mudanças a partir de 29 de janeiro.