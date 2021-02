100ª Delegacia de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 12:08 | Atualizado 20/02/2021 12:09

Um homem de 47 anos foi preso na noite de sexta-feira (19), suspeito de estupro de uma criança de quatro anos em Quatis. O caso aconteceu no bairro Vila Santo Antônio.



Segundo a Polícia Militar, os agentes foram chamados para conter um linchamento contra o suspeito. Ao chegaram no local, eles conseguiram deter o homem, que ficou ferido na boca e aparentava estar bêbado, e negou as acusações que teria abusado da criança.



Ele foi levado para o Hospital São Lucas, onde foi atendido. A criança também passou por exames que constataram lesões aparentes. O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso.



O homem foi levado para a 100ª Delegacia de Porto Real, autuado por estupro de vulnerável, continuando preso.