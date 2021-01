Andreia Horta exibe bumbum em foto do Instagram Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 15:30 | Atualizado 02/01/2021 15:37

Rio - Andréia Horta entrou (quase que literalmente) de cabeça em 2021. A atriz postou um clique inusitado de biquíni e com o bumbum pro alto em uma cachoeira.



Na legenda, a atriz brincou com a cena. “Lava, leva, cura, clareia. (Ok, foto estranha mas foi o registro do fim de 2020 que também foi estranho então é isso). Vivíssima, ainda bem”, escreveu.