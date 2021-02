Dados covid-19 de segunda-feira (22), em Porto Real Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 12:00 | Atualizado 24/02/2021 14:10

A Secretaria de Saúde de Porto Real divulgou na terça-feira (23), o boletim epidemiológico da Covid do dia 22 de fevereiro. Neste dia, foram confirmados mais três novos casos, totalizando 1299 casos positivos, com 35 mortes. Os curados representam 1195 pessoas.



Em relação a ocupação dos leitos, há no município dois pacientes internados com suspeita da doença entre os 168 casos em análise. Além disso, uma morte também está sendo investigada.



Até a data, o município aplicou 518 doses das vacinas contra Covid-19 (315 da Coronavac e 203 da AstraZeneca). Em relação aos grupos imunizados, a SMS já vacinou 447 profissionais de Saúde; 59 pessoas idosas com mais de 90 anos e 12 idosos acamados.