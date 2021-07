Arquivo - Alexandre Chieppe - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Rio - O estado do Rio de Janeiro confirmou 72 casos da variante Delta nesta segunda-feira (19). A maior incidência é na capital, com 23 registros da doença, seguido dos municípios da Baixada Fluminense. O secretário estadual da Saúde, Alexandre Chieppe, afirmou que o número pode ser maior e que a nova cepa já é a segunda mais predominante em todo o território fluminense. Ele orientou que a população mantenha os cuidados contra a covid-19 e não atrase para receber a segunda dose da vacina.

"Na verdade, estamos vendo uma pequena amostragem, que é o quantitativo de casos que hoje temos no Rio de Janeiro. Certamente esse número é maior. Hoje a variante Delta já é a segunda variante mais predominante no Rio, atrás somente da P.1, de Manaus", afirmou Chieppe. As informações são do programa RJ1, da TV Globo.

O secretário estadual de Saúde do Rio orientou a população a não se atrasar para receber a segunda dose da vacina. Todos os imunizantes disponíveis são eficazes, mas a proteção contra a variante Delta aumenta consideravelmente após a segunda aplicação.

"É importante deixar muito claro que as vacinas disponíveis no Brasil são comprovadamente eficazes contra a variante Delta, principalmente depois da segunda dose, então é importante que as pessoas retornem para tomar a sua segunda dose da vacina, e assim, ficar protegido contra todas essas variantes presentes no mundo", afirmou.

Variante Delta presente em pelo menos 13 municípios

A variante Delta já está presente em pelo menos 13 municípios do Rio de Janeiro (confira a lista ao final da reportagem). Alexandre Chieppe explicou que os sintomas da nova cepa são semelhantes às anteriores, que lembram a infecção por gripe. Ele orientou a população fluminense que, caso tenha alguma suspeita de estar contaminado, faça o teste para a covid-19.

"É importante que as pessoas testem para poder identificar não qual é a variante que está causando, mas saber se é portador ou não do coronavírus para que as medidas de distanciamento possam ser intensificadas", explicou Chieppe.

Confira os municípios com casos registrados da nova variante:

Rio de Janeiro - 23

Nova Iguaçu - 11

São João de Meriti - 8

Mesquita - 7

Duque de Caxias - 5

Japeri - 4

Seropédica - 4

Maricá - 3

Queimados - 3

Itaboraí - 1

Itaguaí - 1

Niterói - 1

Campos - 1