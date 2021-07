Corredor Transcarioca tem terceira estação reaberta - Divulgação/ BRT Rio

Corredor Transcarioca tem terceira estação reabertaDivulgação/ BRT Rio

Publicado 19/07/2021 15:07

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, reabriu nesta segunda-feira a estação Ibiapina, na Penha, Zona Norte do Rio, que integra o corredor Transcarioca. Os usuários do sistema podem utilizar a estação para os serviços de embarque e desembarque. Esta é a terceira, das 46 que estavam inoperantes, a ser devolvida aos passageiros após a Prefeitura assumir a gestão do BRT Rio, em março