Falsa médica é presa em flagrante exercendo de forma ilegal a profissão em hospital particular em Nova Iguaçu - Reprodução

Falsa médica é presa em flagrante exercendo de forma ilegal a profissão em hospital particular em Nova IguaçuReprodução

Publicado 19/07/2021 15:00

Rio - A mulher presa em flagrante no último dia 14 de julho por atuar como médica de forma ilegal em um hospital particular em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, usando registro em nome de outra profissional, foi solta em audiência de custódia na sexta-feira (16). Bruna Carla de Oliveira Sozim vai responder em liberdade pelos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da Medicina.

No documento, o juiz Antônio Luiz da Fonsêca Lucchese, que assina a liberdade provisória da falsa médica, diz que os crimes praticados por elas são "perpetrados sem grave ameaça ou violência". Além disso, ele a classifica como "ré primária".



Publicidade

O delegado Celso Gustavo Castello, titular da 52ª DP (Nova Iguaçu), disse que as investigações seguem em andamento. A polícia ainda ouve testemunhas do caso.

"O flagrante foi feito no dia 14 porque naquele dia estava evidente que ela trabalhava no hospital. As investigações continuam para tentar entender há quanto tempo ela trabalhava na unidade, se também já trabalhou em outros hospitais e quantas pessoas atendeu", explicou.

Publicidade

Para a polícia, a defesa disse que a jovem possui formação em Medicina no exterior e que aguardava a validação do diploma no Brasil.

Em depoimento, um dos diretores do Hospital Prontonil, em Nova Iguaçu, disse que após ter sido descoberta, a falsa médica alegou que seu diploma é da Bolívia e que ainda não tinha feito a prova do Revalida e por isso não podia atuar no país.

Publicidade

O Revalida é uma prova para pessoas formadas fora do Brasil que acontece anualmente. O candidato passa por duas etapas: a eliminatória e a prática. Ao passar em ambas as etapas, conseguirá ter o seu diploma reconhecido no Brasil.

Bruna trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Prontonil. Ela foi descoberta na última quarta-feira, após a dona do registro que era usado por ela receber uma denúncia anônima.

Publicidade

A médica, que não quis se pronunciar, gravou um vídeo do flagrante e divulgou nas redes sociais. A mulher entrou em contato com a Polícia Civil, que realizou o flagrante.