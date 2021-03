Cármen Lúcia é 'esquecida' em julgamento de Moro e reclama com Gilmar Mendes Reprodução

Por iG

Publicado 09/03/2021

Brasília - Em sessão do Supremo Tribunal Federal que julga a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos de julgamento do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, a ministra Cármen Lúcia foi 'esquecida' por Gilmar Mendes.



Cármen disse que as "mulheres são invisíveis". Gilmar disse estar constrangido, pois o acontecimento sucede o dia internacional da mulher.

Após o ocorrido, a ministra Cármen Lúcia contornou a situação e disse se tratar de uma brincadeira, pois sabe que Gilmar Mendes "não ignora ninguém e menos ainda os colegas".

O ministro Gilmar Mendes continuou com os pedidos de desculpas, ao passo que Cármen Lúcia passou a ter a palavra.