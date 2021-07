Homem é preso suspeito de furtar bicicleta no Grajaú - Divulgação

Publicado 19/07/2021 17:25

Rio - Um homem, suspeito de furtar uma bicicleta, tentou enganar policiais da UPP Macacos ao se passar por entregador de aplicativo para fugir, mas acabou sendo descoberto e preso no Grajaú, Zona Norte do Rio, na tarde do domingo (18). O assaltante, que não teve a identidade divulgada, foi reconhecido pela vítima do furto, que viu a bicicleta com o homem, e alertou os policiais que patrulhavam a região.



Os agentes fizeram buscas pelo bairro e localizaram o suspeito com uma mochila de carregar alimentos com o nome de um aplicativo de comida na rua Rosa e Silva. Com ele, os policiais apreenderam um alicate usado para quebrar a corrente da bicicleta.

O caso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca). O suspeito possui outras duas passagens criminais e está à disposição da Justiça.