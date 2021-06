Prefeitura executou a recuperação de trecho de 200 metros da estrada dos Caboclos, no Brejal - Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 16:57

Petrópolis - Equipes da Secretaria de Obras da prefeitura de Petrópolis concluíram na tarde desta quarta-feira (2) a recuperação de um trecho de 200 metros da estrada dos Caboclos, no Brejal, distrito da Posse. No local, que vinha passando por intervenções do Departamento de Estrada de Rodagem - DER a pedido da Associação de Produtores do Brejal, os trabalhos tinham sido interrompidos pelas chuvas atípicas para a estação. Também foi realizada e concluída uma intervenção emergencial na estrada Rio Bonito

“O DER, que fez um acordo com a Associação de Produtores do Brejal e apoiou o Município na recuperação das estradas dos Albertos, Arnaldo Dickerhoff e Caboclos, já havia recuperado quase 8km de estradas vicinais na região, faltando apenas esse trecho de 200 metros que acabou ficando mais danificado em função das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias”, esclarece o secretário de Obras, Maurício Veiga.

Além das chuvas, houve ainda o contratempo causado pela quebra da motoniveladora, também conhecida como patrol. “O equipamento precisou passar por reparos, e, por isso, ficamos dez dias sem poder fazer intervenções na região”, ressalta o secretário, que informou ainda que a região do Brejal contará com mais estradas recuperadas nos próximos meses.

No dia 20 de maio, o secretário se reuniu com o Comitê de Estradas do Brejal, encontro que definiu a recuperação de quase 12km das estradas do Rio Bonito, Xingu e Taquaril. “O cronograma depende das condições climáticas na região. E depois de concluída a recuperação dessas estradas os próximos locais a passarem por intervenção serão debatidos com o comitê”, pontua Veiga.