Professores, funcionários de apoio, de setores administrativos e equipes gestoras de ensino que atendem educação infantil podem fazer o cadastro para se vacinarDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:52 | Atualizado 02/06/2021 18:59

Petrópolis - Seguindo as orientações do Plano Nacional de Vacinação, Petrópolis iniciou nessa quarta-feira (2) a vacinação para os profissionais da Educação das redes públicas e privada que atuam na Educação Infantil (crianças de 0 a 5 anos) em Centros de Educação Infantil e também os que trabalham nas escolas que têm turmas da educação infantil (professores dessas turmas, servidores de apoio e equipes gestoras). A vacinação desse público está ocorrendo na Casa da Educação Visconde de Mauá, mediante cadastramento prévio no - Seguindo as orientações do Plano Nacional de Vacinação, Petrópolis iniciou nessa quarta-feira (2) a vacinação para os profissionais da Educação das redes públicas e privada que atuam na Educação Infantil (crianças de 0 a 5 anos) em Centros de Educação Infantil e também os que trabalham nas escolas que têm turmas da educação infantil (professores dessas turmas, servidores de apoio e equipes gestoras). A vacinação desse público está ocorrendo na Casa da Educação Visconde de Mauá, mediante cadastramento prévio no site da prefeitura

“A disponibilização de vagas para o cadastramento é feita de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Ministério da Saúde para serem destinadas a este público. A vacinação foi possível graças ao recebimento de novas doses, no início desta semana, e a imunização continuará. À medida que mais doses sejam disponibilizadas, todos serão contemplados”, afirma o prefeito interino, Hingo Hammes.

“Petrópolis continua como referência na vacinação e o espaço está preparado para receber esse público. Reforçamos que é um momento em que precisamos ter calma, apesar da ansiedade. O número de vagas é disponibilizado de acordo com o número de doses recebidas pelo município, então, a pessoa pode acessar o sistema e não haver vaga naquele momento. Mas novas vagas são abertas diariamente ou com a chegada de novas remessas de vacina. Esta organização é importante para garantir que todos os que forem ao posto de vacinação tenham a vacina disponível”, explica a secretária de Educação, Marcia Palma.

Margarete Vieira, diretora do CEI Terra Santa foi uma das funcionárias da Educação Infantil vacinadas nesse primeiro dia. “Felicidade define o meu dia. Foi um momento muito aguardado. Estou com muitas saudades das crianças. O amor e a preocupação que tenho por elas é enorme e, ao receber a vacina, fico com a esperança de revê-las bem de pertinho”, contou, emocionada.

“A Secretaria de Saúde segue com o planejamento, para que a vacinação avance de acordo com a quantidade de doses recebidas. Temos hoje na cidade mais de 84 mil pessoas que receberam a primeira dose e mais de 36 mil que concluíam o esquema de imunização, com a segunda dose. Com isso continuamos com índices de vacinação superiores às médias do Estado e do país. Seguiremos avançando de forma responsável, a medida em que mais doses cheguem à cidade”, pontua o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Quem pode se vacinar?

Além de professores, funcionários de apoio, setores administrativos e das equipes gestoras que atuam nas instituições de ensino que atendem educação infantil podem fazer o cadastro. No caso da rede municipal, além do preenchimento de cadastro no site da prefeitura, a Secretaria de Educação informou à Secretaria de Saúde os nomes dos profissionais que estão lotados nos CEIs, Escolas de Educação Infantil e Escolas regulares que atendem as turmas da educação infantil para facilitar na conferência de dados no momento da vacina.