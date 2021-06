Governo municipal e LNCC alinham parceria no setor de tecnologia - Divulgação/Ascom

Governo municipal e LNCC alinham parceria no setor de tecnologiaDivulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 18:22

Petrópolis - O secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, Marcelo Soares, esteve reunido com o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), Fabio Borges e com o coordenador de Gestão e Administração do LNCC, Sergio Ferreira. A pauta do encontro foi focada no alinhamento de iniciativas que possam expandir o polo tecnológico de Petrópolis.

“O LNCC é um órgão de projeção nacional e internacional, gerador de pesquisas e de inteligência em diversas áreas. No campo de ciência e tecnologia devemos ter esse importante parceiro ao nosso lado. A questão da tecnologia em Petrópolis está diretamente ligada ao LNCC, o órgão está inserido no planejamento de expansão do polo na cidade e hoje estivemos aqui para alinhar essa questão”, afirma Soares.

Publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também criou a nova Lei de Incentivos Fiscais, que terá como um dos seus principais focos a atração de novas empresas de tecnologia. O texto será encaminhado para a Câmara Municipal este mês para votação.

“Acredito que vamos atrair muitas empresas do setor tecnológico. O alinhamento com o LNCC e com o Serratec faz parte do projeto de desenvolvimento desse setor, que vai gerar empregos de qualidade. Acredito que estamos no caminho certo para sermos um município referência na área tecnológica”, completa Marcelo Soares.