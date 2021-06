Festa do Colono Alemão acontece entre os dias 25 de junho e 04 de julho - Divulgação

Petrópolis - Petrópolis mais uma vez não vai deixar de homenagear as tradições da colonização germânica. Entre as atrações da 32ª edição da Bauernfest – Festa do Colono Alemão, entre os dias 25 de junho e 04 de julho, acontecerá o Festival Gastronômico, que já conta com mais de 40 estabelecimentos inscritos, entre restaurantes, bares, confeitarias, cervejarias, entre outros, que vão disponibilizar seus produtos com atendimento presencial ou através de delivery. As demais atrações do evento, como no ano passado, acontecerão no formato online.

“A realização da Bauernfest se faz necessária para manter a tradição e ajudar a perpetuar a história da cultura germânica em Petrópolis. A festa terá sua programação cultural, que vai acontecer no formato online, e o festival gastronômico que vai atender as expectativas dos amantes da culinária alemã, ajudando também a fomentar a economia do setor”, destaca o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando a importância da adoção das medidas sanitárias pelos estabelecimentos participantes.

“Estamos unidos com vários segmentos ligados ao turismo da cidade traçando estratégias que visam a retomada gradual das atividades do setor. A rede hoteleira já funciona há algumas semanas, com limite reduzido de capacidade, e entendemos que o Festival Gastronômico da Bauernfest vai ajudar a impulsionar o segmento de bares e restaurantes, assim como outros ligados ao evento”, acredita o Secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, lembrando que o festival terá curadoria de Cristina Pellegrini e Vera Oliveira.

Nesta edição, a Secretaria de Turismo se encarregou de organizar o Festival Gastronômico, que se dividirá em três categorias específicas: culinária típica alemã, produtos gastronômicos e cervejas. Entre as iguarias típicas que poderão ser degustadas no evento, merece destaque o Eisbein – o tradicional joelho de porco alemão –, o Bockwurst – salsicha branca assada com salada de batatas –, o Krokettenfleisch – croquete de carne – e o Schweinenbraten Brot – sanduíche de pernil. Entre os doces, vale mencionar Apfelstrudel – strudel de maça –, o Spekulatius – um biscoito típico da Alemanha feito com canela e limão e a famosa torta alemã.

De acordo com a Diretora de Turismo e Eventos da Turispetro, Evany Noel, cada estabelecimento foi convidado a participar do festival com três especialidades ligadas à culinária alemã, porém, nada impede que os visitantes optem por outras opções oferecidas pelos respectivos cardápios. “Será um evento voltado para os moradores de Petrópolis e também para aqueles que estiverem hospedados na cidade durante o período. Vale lembrar que a gastronomia é sempre um atrativo turístico-cultural que atrai um bom público para a Bauernfest, sendo por isso um atrativo especial para a festa deste ano”.

Várias empresas tradicionais já confirmaram participação, como Casa do Alemão, Pavelka, Chocolates Katz, Willemsen, Armazém 646, Lukas, Doces Húngaros, Família Scharder, Casa Pellegrini, Vielen Defumados, Paladar e Pepper (Itaipava), entre outras. As cervejarias, como de praxe, serão também uma atração à parte: Bohemia, Doutor Duranz, Odin e Brewpoint são algumas das confirmadas. Os estabelecimentos estarão decorados com as cores da Bauernfest, assim como alguns polos de compras e shoppings da cidade.