"Não podemos abraçar, mas podemos aquecer" é o lema da campanha - Reprodução

"Não podemos abraçar, mas podemos aquecer" é o lema da campanhaReprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 16:35

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional (Gabinete da Cidadania), Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, deu início nesta semana a mais uma edição da Campanha do Agasalho.

Com o lema “Não podemos abraçar, mas podemos aquecer”, a ação se estenderá até o dia 21 de junho e tem a intenção de recolher roupas para serem distribuídas no Núcleo de Integração Social (NIS), no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, o Centro POP, e no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). Serão quatro locais funcionando como pontos de arrecadação - Gabinete da Cidadania, Centro de Cidadania, CPTrans e Defesa Civil - das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira.



O prefeito interino, Hingo Hammes, destacou a iniciativa de realização de campanhas como essa para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. “Estamos perto do inverno e sabemos que nossa cidade tem um clima frio. Ser solidário sempre faz bem. A campanha vai criar um elo entre quem quer doar e quem precisa das doações”, disse.



A coordenadora do Gabinete da Cidadania, Cléo de Marco, lembrou que são quatro os pontos de arrecadação, um deles em Itaipava, de forma a facilitar o acesso a quem pretende fazer sua doação.



“Estamos aceitando todas as roupas que possam ser usadas por quem mais precisa. Gorro, cachecol, calças, meias, casacos, todo tipo de vestimenta. A ideia de disponibilizarmos diferentes locais foi exatamente para facilitar essa doação e alcançarmos um maior número de pessoas. Contamos com a colaboração de todos”, ressaltou Cléo.



Confira os endereços dos pontos de arrecadação:

- Gabinete da Cidadania (AV Koeler, 260, Centro) – 10h às 17h

- CPTrans (Rua Alberto Torres, 115, Centro) - 10h às 17h

- Centro de Cidadania (Estrada União e Indústria, 11860, Itaipava) - 10h às 17h

- Defesa Civil (Rua Buarque de Macedo, 128, Morin) – 10h às 17h