Pistola Rosa com flores pode ser da traficante Hello Kitty, morta na sexta-feira Divulgação

Publicado 20/07/2021 09:45

Rio - Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, de 22 anos, morta na última sexta-feira (16) ao lado do traficante Alessandro Luiz Viera Moura, o Vinte Anos, e outros dois comparsas , não era conhecida no mundo do crime apenas como uma mulher cruel e que seguia as ordens de seus chefes. A apreensão de quatro armas, dois fuzis e duas pistolas, revelou um lado vaidoso da criminosa.

De acordo com policiais que estiveram na operação, uma pistola de cor rosa e com flores, apreendida por eles, era usada pela traficante.

A Polícia Civil diz que a confirmação só pode ser feita através de exames de perícia.

Hello Kitty e Vinte Anos eram considerados foragidos da Justiça. O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, oferecia recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à prisão de cada um deles.

FILHO DE PASTOR ENTRE OS MORTOS

Dos quatro mortos na sexta-feira, três foram identificados. Além de Hello Kitty e Vinte Anos, a polícia identificou Mikhael Wander Miranda Marins, filho do pastor Vanderlei Batista Marins, da Primeira Igreja Batista de Alcântara, em São Gonçalo. O quarto suspeito ainda não teve o nome divulgado.

Os enterros ocorreram no fim de semana. Os corpos de Rayane e Alessandro foram sepultados no Memorial Parque Nictheroy, no bairro Laranjal. Um foguetório marcou a despedida dos criminosos.

Já o enterro do filho do pastor Vanderlei não teve o local e horário divulgados.

MUNDO DO CRIME

Apesar da pouca idade, Hello Kitty ganhou projeção no mundo do crime muito rápido. Cria da favela do Sabão, em Niterói, ela foi apadrinhada por Vinte Anos e passou a gerenciar o tráfico de drogas no comunidade Nova Grécia, em São Gonçalo.

Segundo investigações, a dupla estava refugiada no Salgueiro por conta das constantes operações na Nova Grécia. Além disso, segundo a polícia, Rayane era cotada para assumir a venda de drogas nas bocas de fumo do bairro Jardim Catarina.

Antes de entrar para o tráfico, a moça cantava em grupos de louvores em uma igreja evangélica. Em 2016, deu a luz ao filho, prestes a completar 5 anos.

Rayane iniciou a vida no crime com pequenos roubos ao lado do namorado, morto em 2018 em Minas Gerais, segundo a polícia. Nesse mesmo ano, passou a ser investigada por diversos assaltos em São Gonçalo e Niterói. Ainda em 2018, chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada em audiência de custódia, após o juiz entender que ela era ré primária.

VAIDADE

Figura presente em bailes funks nas comunidades de São Gonçalo, Hello Kitty gostava de exibir suas tatuagens.

A primeira, um rosto de uma mulher feito na coxa da perna direita, precisou ser coberta por outro desenho para tentar despistar a polícia.

Além de desenhos, a jovem tinha em seu corpo frases religiosas e nomes de pessoas que fizeram parte da sua vida.